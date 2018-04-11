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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник предприятия Невьянска осуждён за падение опоры ЛЭП вместе с рабочим

11 апреля 2018, 08:30Добавить новость
происшествие,Россия,Свердловская область,суд,травма,уголовное дело,Невьянск
В Невьянске прошёл суд над 62-летним мужчиной, который трудился электромехаником на артели старателей, когда произошло ЧП. Сотрудника признали виновным в нарушении техники безопасности, которое привело к причинению серьёзного вреда здоровью работника предприятия.

Напомним, 27 сентября 2017 года произошёл несчастный случай: один из рабочих упал вместе с опорой ЛЭП, которая прогнила у основания. Ответственным за безопасность являлся подсудимый. Пострадавшего удалось спасти. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизе, мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования была проведена работа по определению обстоятельств ЧП. Сыщики исследовали место происшествия, а также занимались изъятием и анализом документации, опросом свидетелей и сбором доказательной базы.

Подсудимый получил 1 год ограничения свободы.

 
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