«Здоровье для всех!»: тагильчане отметили Всемирный день здоровья (ФОТО)
На минувшей неделе, 7 апреля, во всем мире отмечали день здоровья. Празднование не обошло стороной и Нижний Тагил: для горожан прошли мероприятия, призванные напомнить о необходимости заботиться о своём здоровье.
Годом ранее девиз мероприятия гласил «Депрессия: давай поговорим». В 2018-м организаторы выбрали тему «Здоровье для всех!».
В связи с этим в библиотеке №1 прошли мероприятия для студентов колледжа им. Демидова. Учащимся напомнили о простых правилах укрепления своего здоровья. Как оказалось, рекомендации доступны каждому: регулярная зарядка и позитивный настрой.
В библиотеке №5 провели занятие для дошкольников. Встречу с малышами начали с зарядки, а затем переключились на полезные книги по теме здоровья, гигиены, различных видов спорта и правильного питания. В завершении занятия малышам раздали витаминки, рассказали в пресс-службе Центрального городской библиотеки Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба Центральной библиотеки Нижнего Тагила
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