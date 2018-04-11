«Здоровье для всех!»: тагильчане отметили Всемирный день здоровья (ФОТО)

В связи с этим в библиотеке №1 прошли мероприятия для студентов колледжа им. Демидова. Учащимся напомнили о простых правилах укрепления своего здоровья. Как оказалось, рекомендации доступны каждому: регулярная зарядка и позитивный настрой.

В библиотеке №5 провели занятие для дошкольников. Встречу с малышами начали с зарядки, а затем переключились на полезные книги по теме здоровья, гигиены, различных видов спорта и правильного питания. В завершении занятия малышам раздали витаминки, рассказали в пресс-службе Центрального городской библиотеки Нижнего Тагила.