На Среднем Урале создадут бригады для перевозки пожилых сельчан в больницы
В Свердловской области будут созданы 23 мобильные бригады для транспортировки пожилых жителей сельских населенных пунктов в больницы, сообщает правительство региона.
Согласно статистике, в Свердловской области около 108 тысяч людей в возрасте старше 65 лет проживают в сельской местности. Для них данная услуга будет предоставляться бесплатно.
Предполагается, что автомобили будут оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Так, в транспортном средстве должно быть предусмотрено место под коляску и одно – для размещения коляски в сложенном виде. Кроме того, в проеме задней двери должны быть установлены электроподъемник на пульте управления и крепления для инвалидной коляски.
По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, все необходимые работы для создания мобильных бригад будут проведены в 2019 году. А службы заработают с 1 октября при комплексных центрах социального обслуживания в муниципалитетах Свердловской области.
Напомним, в марте 2019 года губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, до медицинских организаций.