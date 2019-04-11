На Среднем Урале создадут бригады для перевозки пожилых сельчан в больницы

Согласно статистике, в Свердловской области около 108 тысяч людей в возрасте старше 65 лет проживают в сельской местности. Для них данная услуга будет предоставляться бесплатно.

Предполагается, что автомобили будут оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями. Так, в транспортном средстве должно быть предусмотрено место под коляску и одно – для размещения коляски в сложенном виде. Кроме того, в проеме задней двери должны быть установлены электроподъемник на пульте управления и крепления для инвалидной коляски.

По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, все необходимые работы для создания мобильных бригад будут проведены в 2019 году. А службы заработают с 1 октября при комплексных центрах социального обслуживания в муниципалитетах Свердловской области.