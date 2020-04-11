Академик РАН рассказал о сроках окончания пандемии коронавируса

По его словам, очень многое будет зависеть от тщательного соблюдения гражданами режима и профилактических мер по недопущению инфекции. При самом благоприятном раскладе распространение инфекции может закончиться к началу лета.

Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем,сообщает Малеев.

Академик сообщает о том, что вакцину можно ожидать к концу этого года.

Напомним, что в Москве сейчас зарегестрировано наибольшее количество зараженных — 1030 человек. Всего в стране насчитывается 13 584 случая заболевания. В Свердловской области вирусом заражено 74 человека. В Нижнем Тагиле зафиксировано 5 случаев заражения.