Академик РАН рассказал о сроках окончания пандемии коронавируса
Сегодня, 16:31Здоровье и экологияФото: "53 новости"
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Академик РАН Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в своем интервью «Парламентской газете» поделился своими соображениями по поводу сроков окончания эпидемии коронавируса, рассказывает РБК.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, очень многое будет зависеть от тщательного соблюдения гражданами режима и профилактических мер по недопущению инфекции. При самом благоприятном раскладе распространение инфекции может закончиться к началу лета.
Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем,сообщает Малеев.
Академик сообщает о том, что вакцину можно ожидать к концу этого года.
Напомним, что в Москве сейчас зарегестрировано наибольшее количество зараженных — 1030 человек. Всего в стране насчитывается 13 584 случая заболевания. В Свердловской области вирусом заражено 74 человека. В Нижнем Тагиле зафиксировано 5 случаев заражения.
Карта распространения коронавируса в России
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