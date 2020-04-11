Глава МИД Беларуси: у 15 приехавших на стройку АЭС тагильчан обнаружен коронавирус
Сегодня, 11:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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На строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила приехали 15 граждан. После сдачи теста у них обнаружился положительный результат на заражение COVID-19, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в своем интервью TUT.BY.
Позже эта информация была подтверждена Владимиром Караником, министром здравоохранения Беларуси.
И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (на момент интервью — прим. ред.), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 заражённых коронавирусом,говорит Макей.
Вся бригада была изолирована на карантин. Владимир Караник сообщает, что заболевание у них протекает в лёгкой форме.
Карта распространения коронавируса в России
Напомним, что по официальным данным до 10 апреля официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле не было. Первый случай был зафиксирован у 63-летнего гражданина, вернувшегося из республики Беларусь.
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