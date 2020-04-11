Глава МИД Беларуси: у 15 приехавших на стройку АЭС тагильчан обнаружен коронавирус

Позже эта информация была подтверждена Владимиром Караником, министром здравоохранения Беларуси.

И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (на момент интервью — прим. ред.), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 заражённых коронавирусом,говорит Макей.

Вся бригада была изолирована на карантин. Владимир Караник сообщает, что заболевание у них протекает в лёгкой форме.

Карта распространения коронавируса в России