«Поучиться на чужих ошибках». Главный санврач региона обратился к свердловчанам

С его слов, основная причина смертности от инфекции в перегруженности всей системы здравоохранения. За большой нагрузкой врачи могу не оказать пациенту должного внимания в оказании помощи нуждающимся. Поэтому очень важно максимально отказаться от контакта с окружающей средой, от поездок загород и прогулок. У всех людей разный уровень иммунитета, и если не заразились вы, это не значит, что вы не можете стать переносчиками для своих родных и близких.

Дмитрий Козловских уверяет, что все органы исполнительной власти Свердловской области делают все возможное для предотвращения эпидемии в регионе. Но им не справиться без помощи и сознательности граждан.

Сегодня мы можем поучиться на чужих ошибках, чтобы самим не совершить их. Подумайте о том, что выходя на улицу для прогулки или встречи, выезжая на пикник за город, вы рискуете чьим-то здоровьем. Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым вы потом вернетесь,говорит Дмитрий Козловских

Карта распространения коронавируса в России