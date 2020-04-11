В Нижнем Тагиле выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки медиками Свердловской области была подтверждена инфекция коронавируса еще у 13 жителей. Четверо из них — тагильчане, сообщили TagilCity.ru оперативном штабе по коронавирусу в Нижнем Тагиле. Общее количество зараженных в регионе теперь составило 74 человека.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус
Таким образом, в Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев коронавируса. Также новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Полевском и Камышлове
По данным оперштаба, четверо зараженных в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, у четверых — состояние средней тяжести, у пятерых заболевших состояние характеризуется как удовлетворительное. Из всех заболевших половина уже выздоровела и отправлена домой. О
Напомним, первый случай заражения в Нижнем Тагиле лабораторно подтвердили накануне, 10 апреля. Заболевшим оказался 63-летний житель Вагонки, который недавно вернулся из Беларуси.
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