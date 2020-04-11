В Россию приедет группа специалистов из Китая для помощи в борьбе с COVID-19
Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: pixabay
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Сегодня, 11 апреля, Китай направил в Россию группу врачей и вирусологов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщают РИА Новости со слов китайское МИД.
Сюжеты: Коронавирус
Помимо специалистов в Россию были отправлены несколько тонн медицинского оборудования и средств защиты от инфекции в качестве благотворительной помощи.
В российском генконсульстве отмечают, что присланные специалисты — это опытный и авторитетный персонал, имеющий большой опыт в борьбе с эпидемией.
В Китае медработников с почетом проводили представители местного правительства и средства массовой информации, а также лично руководитель провинции Хэйлунцзян — секретарь парткома Хэйлунцзяна Чжан Цинвэй.
В России на сегодняшний день зафиксировано 13 584 больных коронавирусом, 106 человек скончались, 1045 человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
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