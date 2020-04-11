В Россию приедет группа специалистов из Китая для помощи в борьбе с COVID-19

Помимо специалистов в Россию были отправлены несколько тонн медицинского оборудования и средств защиты от инфекции в качестве благотворительной помощи.

В российском генконсульстве отмечают, что присланные специалисты — это опытный и авторитетный персонал, имеющий большой опыт в борьбе с эпидемией.

В Китае медработников с почетом проводили представители местного правительства и средства массовой информации, а также лично руководитель провинции Хэйлунцзян — секретарь парткома Хэйлунцзяна Чжан Цинвэй.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13 584 больных коронавирусом, 106 человек скончались, 1045 человек выздоровели.