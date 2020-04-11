В Свердловской области организации обязали измерять температуру перед началом смены

Если у сотрудника температура окажется повышенной, то его будут отстранять от работы, а также спрашивать не контактировал ли он с заболевшим человеком или вернувшимся из другой страны или города.

В каждой организации должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки на входе. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, организации должны обеспечить сокращение контактов между сотрудниками. К примеру, разместить их на разных этажах или ввести посменный режим работы.

Более того, во время обеденного перерыва перемещения сотрудников также должны быть ограничены. Если организация имеет столовую, то обед в ней должен быть организован по расписанию. Любые массовые мероприятия должны быть отменены.

Согласно документу, сотрудники должны быть обеспечены пятидневным запасом средств для дезинфекции, масками и перчатками. Помещения должны проветриваться регулярно, а также проводиться обработка поверхностей.

Работники старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременные должны быть отстранены от работы или отправлены на самоизоляцию.