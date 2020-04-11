В Свердловской области организации обязали измерять температуру перед началом смены
В Свердловской области главный санврач Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому организации должны измерять температуру работникам перед началом смены из-за пандемии коронавируса, сообщает «Комсомольская правда».
Если у сотрудника температура окажется повышенной, то его будут отстранять от работы, а также спрашивать не контактировал ли он с заболевшим человеком или вернувшимся из другой страны или города.
В каждой организации должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки на входе. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, организации должны обеспечить сокращение контактов между сотрудниками. К примеру, разместить их на разных этажах или ввести посменный режим работы.
Более того, во время обеденного перерыва перемещения сотрудников также должны быть ограничены. Если организация имеет столовую, то обед в ней должен быть организован по расписанию. Любые массовые мероприятия должны быть отменены.
Согласно документу, сотрудники должны быть обеспечены пятидневным запасом средств для дезинфекции, масками и перчатками. Помещения должны проветриваться регулярно, а также проводиться обработка поверхностей.
Работники старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременные должны быть отстранены от работы или отправлены на самоизоляцию.
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 74 человека. При этом, пятеро зараженных находятся в Нижнем Тагиле.