За минувшие сутки в России зарегистрировано 1 667 случаев заболевания коронавирусом

Таким образом, общее число заболевших в России теперь составляет 13 584 человека.

Наибольшее количество зараженных отмечено в Москве — 1 030 человек. На втором месте по числу заболеваний стоит Подмосковье — 152 случая, на третьем — Санкт-Петербург, в нем зафиксировано 80 случаев.

За последние сутки от коронавируса скончалось 12 человек. Теперь общее их количество по стране составляет 106. Количество выздоровевших в России уже составляет более тысячи человек.

За минувшие сутки медиками Свердловской области была подтверждена инфекция коронавируса еще у 13 жителей. Четверо из них — жители Нижнего Тагила. Общее количество зараженных в регионе теперь составило 74 человека. Их них пятеро - тагильчане.

Во всем мире эпидемия захватила уже более полутора миллионов человек, из них около 93 тысяч умерло.