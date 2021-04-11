129 новых случаев COVID-19 подтверждены за сутки в Свердловской области

129 новых случаев COVID-19 подтверждены за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:32Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
129 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Почти 300 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского муниципального района, Белоярского, Берёзовского и Верхнесалдинского городских округов, Волчанска, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского муниципального района, Нижнетуринского, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Серовского городских округов, Слободо-Туринского муниципального района, Талицы и Тугулыма.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 83 959 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находится 281 пациент, из них 137 - в отделениях реанимации, а 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 8 702 случая коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 641 390 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 77 тысяч человек

139 свердловчан выписали из больниц региона за период с 10 по 11 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 77 424 человека.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 265 509 человек, из них 7 230 пациентов - за минувшие сутки.

10 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии зарегистрировано 2 838 летальных случаев.

В России за время пандемии зафиксировано 102 986 летальных случаев, из них 337 человек умерли за последние 24 часа.

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