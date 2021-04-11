129 новых случаев COVID-19 подтверждены за сутки в Свердловской области

Почти 300 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского муниципального района, Белоярского, Берёзовского и Верхнесалдинского городских округов, Волчанска, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского муниципального района, Нижнетуринского, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Серовского городских округов, Слободо-Туринского муниципального района, Талицы и Тугулыма.