Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 11 апреля

11 апреля во время замеров воздуха газоанализатор не зафиксировал ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Замеры проводились на Вагонке на улице Парковая при температуре +9 градусов и юго-восточном ветре со скоростью три метров в секунду. Показания прибора по пяти веществам-загрязнителем, диоксиду азоту, диоксиду серы, формальдегиду, синильной кислоты и сероводороду, остались нулевыми. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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