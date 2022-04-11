Новый смог и отравляющие батарейки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе Нижний Тагил накрыл смог — выбросы вредных веществ посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали почти каждый день. Государственные станции мониторинга ловили сероводород до 6 ПДК и озон до 1,1 ПДК два дня — 4 и 7 апреля (данные за 8–10 апреля на сайте УГМС пока не опубликованы). Прибор редакции фиксировал четыре дня из семи диоксид азота — до 4,5 ПДК и сероводород — до 3 ПДК.
При этом 9 апреля запах выбросов в разных районах Нижнего Тагила чувствовался наиболее остро. Микрорайон Алтайский на Вагонке накрыло смогом, а жители пожаловались на отек горла, кашель и кровотечение из носа. Газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода в 2,5 раза.
А пока на территории Нижнего Тагила объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ в воздухе, которые действуют с 8 по 12 апреля. В этот период предприятия обязаны сокращать количество выбросов в атмосферу.
Внеплановая проверка Росприроднадзора на «Уралхимпласте» показала, что предприятие не выполнило выданное ранее предписание в области охраны воздуха. За это «Уралхимпласт» был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Отравляется в городе не только воздух, но и почва. За ТЦ «Лента» на ГГМ была обнаружена свалка использованных батареек. Ртуть и тяжелые металлы в них способны отравлять землю десятилетиями. Почему сотни батареек оказались выброшенными, как обычный мусор, пока неизвестно. Сбором использованных батареек и последующей утилизации занимается сама «Лента», но ТЦ заявлет, что контейнеры с ними были украдены. Проверку по данному факту проводит полиция.
А на Руднике местные жители нашли незаконный скотомогильник. Десятки трупов крупного рогатого скота выброшены за нефтебазой. Зловонный запах от гниющих останков распространяется по всей округе, при этом недалеко от скотомогильника расположена жилая зона.