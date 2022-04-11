Новый смог и отравляющие батарейки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе фиксировались в Нижнем Тагиле почти каждый день, а таянье снега открыло незаконные свалки батареек и останков скота. Об этих и других экособытиях в Нижнем Тагиле за прошедшую неделю, читайте на TagilCity.ru.

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