Превышения озона и формальдегида зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные дни

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», 9 и 10 апреля уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий. Информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха от наблюдателей не поступала.
В субботу пост на улице Гражданская, 2 дважды фиксировал превышения формальдегида. В 7.00 оно составило 1,02 ПДК, а в 19.00 — 1,04 ПДК. В воскресенье уровень озона с 14.00 до 16.20 превысил норму на улице Маталлургов, 7 (от 1,1 до 1,2 ПДК).
Напомним, 9 апреля на Вагонке газоанализатор редакции TagilCity.ru показал превышение сероводорода в 2,5 раза. Утром местные жители пожаловались на плохое самочувствие из-за выбросов со стороны Коксохимического производства: отек в горле, кашель и выделения из носа с кровью.