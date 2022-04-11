Превышения озона и формальдегида зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные дни

В субботу пост на улице Гражданская, 2 дважды фиксировал превышения формальдегида. В 7.00 оно составило 1,02 ПДК, а в 19.00 — 1,04 ПДК. В воскресенье уровень озона с 14.00 до 16.20 превысил норму на улице Маталлургов, 7 (от 1,1 до 1,2 ПДК).