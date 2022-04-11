Превышения озона и формальдегида зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные дни

Превышения озона и формальдегида зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные дни
Превышения озона и формальдегида зафиксировали посты УГМС в Тагиле в выходные дни
Сегодня, 18:55Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Превышения формальдегида и озона в воздухе Нижнего Тагила зафиксировали на Сухоложском поселке и Тагилстрое посты УГМС в минувшие выходные.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», 9 и 10 апреля уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий. Информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха от наблюдателей не поступала.

В субботу пост на улице Гражданская, 2 дважды фиксировал превышения формальдегида. В 7.00 оно составило 1,02 ПДК, а в 19.00 — 1,04 ПДК. В воскресенье уровень озона с 14.00 до 16.20 превысил норму на улице Маталлургов, 7 (от 1,1 до 1,2 ПДК).

Напомним, 9 апреля на Вагонке газоанализатор редакции TagilCity.ru показал превышение сероводорода в 2,5 раза. Утром местные жители пожаловались на плохое самочувствие из-за выбросов со стороны Коксохимического производства: отек в горле, кашель и выделения из носа с кровью.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
экологияНТМКвыбросыУГМСНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы