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Отопление в Нижнем Тагиле будет отключено с 15 мая
Сюжеты:
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Отопление в Нижнем Тагиле будет отключено с 15 мая

11 мая 2017, 13:30Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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