Отопление в Нижнем Тагиле будет отключено с 15 мая
В связи с наступлением летнего периода, 15 мая будет завершён отопительный сезон. В последнюю очередь подача тепла будет прекращена в поликлиники и больницы, а также в образовательные учреждения.
Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнётся 15 мая сообщили редакции TagilCity.ru в МУП «Тагилэнерго».
Вне зависимости от ведомственной принадлежности будет необходимо обеспечить отключение от систем централизованного водоснабжения.
На магистральных и внутриквартальных тепловых сетях проведут гидроиспытания для проверки плотности и механической прочности городских трубопроводов. Отключения горячей воды будут производится в соответствии с графиком.
К отопительному сезону 2016-2017 годов было капитально отремонтировано 22 километра тепловых и 9 километров водопроводных сетей, а также подготовлено 42 источника тепловой энергии рассказали в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru