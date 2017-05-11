Отопление в Нижнем Тагиле будет отключено с 15 мая

Прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнётся 15 мая сообщили редакции TagilCity.ru в МУП «Тагилэнерго».

Вне зависимости от ведомственной принадлежности будет необходимо обеспечить отключение от систем централизованного водоснабжения.

На магистральных и внутриквартальных тепловых сетях проведут гидроиспытания для проверки плотности и механической прочности городских трубопроводов. Отключения горячей воды будут производится в соответствии с графиком.

К отопительному сезону 2016-2017 годов было капитально отремонтировано 22 километра тепловых и 9 километров водопроводных сетей, а также подготовлено 42 источника тепловой энергии рассказали в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.