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Шуруп в вафле нашли в детсаду Нижнего Тагила: кто ответит за угрозу безопасности детей? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шуруп в вафле нашли в детсаду Нижнего Тагила: кто ответит за угрозу безопасности детей? (ФОТО)

11 мая 2017, 18:00Здоровье и экологияДенис Таратонов
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