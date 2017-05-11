Шуруп в вафле нашли в детсаду Нижнего Тагила: кто ответит за угрозу безопасности детей? (ФОТО)

Нам об этом стало известно из ваших новостей, сегодня утром. Сегодня началось расследование. По этому вопросу опрошены воспитатель, кладовщик, руководитель образовательного учреждения и все ответственные лица. Мы отследили последовательность действий. Педагог — молодец. Она всё верно сделала — предотвратила несчастный случай с ребенком и довела информацию до кладовщика. По предварительной версии, вина пока на кладовщике. Тот не проинформировал вышестоящее руководство, хотя должен был это сделать сообщила директор МБДОУ «Жемчужинка» Надежда Шитова.

Шуруп в вафле попался девочке во время полдника. По словам работников детского сада, внешне шуруп был не заметен, не было никаких выступающих частей. Подготовка к полднику проходила без суеты, времени, чтобы спокойно осмотреть продукты питания, было достаточно.

Извлеченный из вафли шуруп и детский сад №124.

Сейчас объединение «Жемчужинка» готовит претензию поставщику продуктов, компании «Эдем». Это фирма из Нижнего Тагила, которая поставляет во многие образовательные учреждения города продукты питания, такие как рыба, мясо, макаронные и кондитерские изделия. Так, в 2016 году компанией были заключёны контракты на поставку товаров и услуг на сумму 57 миллионов рублей с объединением детских садов «Радость» и, на 30 миллионов, с МАДОУ «Радость». Ещё несколько контрактов по 10 миллионов рублей были заключены с МБДОУ «Жемчужинка», «Маячок», «Звездочка», «Солнышко». Это только наиболее значимые суммы. По данным системы СПАРК, общая сумма контрактов в 2016 году составила 238 миллионов рублей.

Поставщик продуктов определился аукционом. К этой компании бывают претензии, но они на них реагируют. Могут, например, сделать возврат продуктов. Не могу сказать ничего крамольного в адрес этого поставщика сказала Надежда Шитова.

В ООО «Эдем» сообщили, что поставляют вафли, которые соответствуют прописанному в контракте ГОСТу. Поставки происходят уже давно, и раньше никаких нареканий не было. На продукцию имеются декларация и сертификат качества:

Мы давно поставляем продукцию, каких-то нареканий никогда не было. При поставке в детский сад, как нашим специалистом не было замечено ничего подозрительного, так и их завхозом. Фабричная упаковка была запечатана, нами вскрытие не производилось. Это остаётся на совести производителя. Мы поставили его в известность и написали претензию, будем производить разбирательство прокомментировала инцидент директор компании Галина Миначова.

Официальный комментарий от компании-производителя будет получен позднее.

Воспитательница опасалась сообщать информацию об инциденте в СМИ, поскольку беспокоилась, что за разглашение этой информации будет найдена причина для её увольнения или лишения премии. Директор МБДОУ «Жемчужинка» заверила журналиста TagilCity.ru, что этого не произойдёт:

Воспитатель на хорошем счету. Конечно, она очень переживает. Но она просто хорошо сделала свою работу. Мы уже с ней побеседовали, к ней нет претензий сказала она.

Редакция TagilCity.ru будет следить за судьбой ответственной воспитательницы, а также за результатами проверки. На данный момент нет информации о том, что прокуратура Нижнего Тагила или «Роспотребнадзор» начали проверки этого инцидента.