Шуруп в вафле нашли в детсаду Нижнего Тагила: кто ответит за угрозу безопасности детей? (ФОТО)
4 мая в детском саду №124 в Нижнем Тагиле ребенку в вафле попался шуруп. Расследование произошедшего началось 11 мая, после выхода новости на TagilCity.ru. Заведующая детского сада в тот день находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске. В связи с этим, воспитатель, обнаружившая шуруп, обратилась к завхозу. Однако завхоз не сообщил об этом руководству объединения детских садов «Жемчужинка», куда входит это дошкольное учреждение.
Нам об этом стало известно из ваших новостей, сегодня утром. Сегодня началось расследование. По этому вопросу опрошены воспитатель, кладовщик, руководитель образовательного учреждения и все ответственные лица. Мы отследили последовательность действий. Педагог — молодец. Она всё верно сделала — предотвратила несчастный случай с ребенком и довела информацию до кладовщика. По предварительной версии, вина пока на кладовщике. Тот не проинформировал вышестоящее руководство, хотя должен был это сделать сообщила директор МБДОУ «Жемчужинка» Надежда Шитова.
Шуруп в вафле попался девочке во время полдника. По словам работников детского сада, внешне шуруп был не заметен, не было никаких выступающих частей. Подготовка к полднику проходила без суеты, времени, чтобы спокойно осмотреть продукты питания, было достаточно.
Извлеченный из вафли шуруп и детский сад №124.
Сейчас объединение «Жемчужинка» готовит претензию поставщику продуктов, компании «Эдем». Это фирма из Нижнего Тагила, которая поставляет во многие образовательные учреждения города продукты питания, такие как рыба, мясо, макаронные и кондитерские изделия. Так, в 2016 году компанией были заключёны контракты на поставку товаров и услуг на сумму 57 миллионов рублей с объединением детских садов «Радость» и, на 30 миллионов, с МАДОУ «Радость». Ещё несколько контрактов по 10 миллионов рублей были заключены с МБДОУ «Жемчужинка», «Маячок», «Звездочка», «Солнышко». Это только наиболее значимые суммы. По данным системы СПАРК, общая сумма контрактов в 2016 году составила 238 миллионов рублей.
Поставщик продуктов определился аукционом. К этой компании бывают претензии, но они на них реагируют. Могут, например, сделать возврат продуктов. Не могу сказать ничего крамольного в адрес этого поставщика сказала Надежда Шитова.
В ООО «Эдем» сообщили, что поставляют вафли, которые соответствуют прописанному в контракте ГОСТу. Поставки происходят уже давно, и раньше никаких нареканий не было. На продукцию имеются декларация и сертификат качества:
Мы давно поставляем продукцию, каких-то нареканий никогда не было. При поставке в детский сад, как нашим специалистом не было замечено ничего подозрительного, так и их завхозом. Фабричная упаковка была запечатана, нами вскрытие не производилось. Это остаётся на совести производителя. Мы поставили его в известность и написали претензию, будем производить разбирательство прокомментировала инцидент директор компании Галина Миначова.
Официальный комментарий от компании-производителя будет получен позднее.
Воспитательница опасалась сообщать информацию об инциденте в СМИ, поскольку беспокоилась, что за разглашение этой информации будет найдена причина для её увольнения или лишения премии. Директор МБДОУ «Жемчужинка» заверила журналиста TagilCity.ru, что этого не произойдёт:
Воспитатель на хорошем счету. Конечно, она очень переживает. Но она просто хорошо сделала свою работу. Мы уже с ней побеседовали, к ней нет претензий сказала она.
Редакция TagilCity.ru будет следить за судьбой ответственной воспитательницы, а также за результатами проверки. На данный момент нет информации о том, что прокуратура Нижнего Тагила или «Роспотребнадзор» начали проверки этого инцидента.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru