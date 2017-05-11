Синоптики обещают похолодание до -2°С в Свердловской области
11 мая 2017, 08:45Здоровье и экология
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11 мая, преимущественно в утренние часы и ночью, в Свердловской области ожидаются заморозки.
По сообщению синоптиков, температура опустится до 0 и -2° градусов по шкале Цельсия. В связи с этим администрация Нижнего Тагила призывает быть внимательными на дорогах, поскольку из-за похолодания возможны гололедные явления утром и вечером.
Для снижения последствий всем предприятиям города был дан ряд рекомендаций, передает ЕДДС.
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