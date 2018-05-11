«Центр медицинских осмотров» в Нижнем Тагиле уличён в несанкционированной рекламе

Сотрудники антимонопольной службы установили, что реклама указанного центра не содержала информацию о противопоказаниях и необходимости консультации у узких специалистов. Так, людей приглашали на процедуры, которые могут нанести вред здоровью – ЭКГ, УЗИ и другие, отметили в пресс-службе ведомства.





Согласно законодательству, информацию о противопоказаниях необходимо указывать не только при предложении медицинских услуг, но и на лекарственных препаратах, медицинских изделиях и других атрибутах для лечения.





В данной ситуации, пояснили в УФАС, за нарушение ответственны и рекламодатель, и рекламораспространитель. По предположению УФАС, рекламодателем является ООО «Кабинет медицинских осмотров». Рекламораспространитель пока не установлен, пишет издание «УралБизнесКонсалтинг».