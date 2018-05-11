Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Центр медицинских осмотров» в Нижнем Тагиле уличён в несанкционированной рекламе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Центр медицинских осмотров» в Нижнем Тагиле уличён в несанкционированной рекламе

11 мая, 08:00Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»