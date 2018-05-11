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Новости Нижнего Тагила

Тугулымская больница заплатит 280 тыс. рублей за причерченный ребенку моральный вред

11 мая 2018, 15:05Добавить новость
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В Свердловской области ГБУЗ «Тугулымская центральная районная больница» заплатит 280 тыс. рублей за ненадлежащее оказание медпомощи.

Больница заплатит 280 тыс. рублей за моральный вред, причиненный ребенку во время прохождения лечения. У девочки был дисбактериоз, энтероколит и обезвоживание. В ходе лечения пациентки врачи поставили ей в руку катетер, через который подавалось лекарство.

Однако лекарство перестало проходить через катетер, и рука отекла. Из-за этого родителям девочки пришлось обратиться ГБУ «Областная детская клиническая больница №1». Там ребенку поставили диагноз «некроз кожи, мягких тканей левых предплечья и кисти».

По решению суда Тугулымская центральная районная больница обязана компенсировать моральный вред, причиненный ребенку, выплатив 280 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в Нижнем Тагиле 4-летняя девочка умерла по дороге больницу, а тагильчанка обвинила медиков в пьянстве на работе.

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