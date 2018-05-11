Тугулымская больница заплатит 280 тыс. рублей за причиненный ребенку моральный вред

Больница заплатит 280 тыс. рублей за моральный вред, причиненный ребенку во время прохождения лечения. У девочки был дисбактериоз, энтероколит и обезвоживание. В ходе лечения пациентки врачи поставили ей в руку катетер, через который подавалось лекарство.