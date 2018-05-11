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Тугулымская больница заплатит 280 тыс. рублей за причиненный ребенку моральный вред
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тугулымская больница заплатит 280 тыс. рублей за причиненный ребенку моральный вред

11 мая, 15:05Здоровье и экология
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