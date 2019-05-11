Сотрудники МЧС в Свердловской области вышли на противопожарные рейды

В Первоуральске на территории частного сектора местные жители сжигали сухие ветки, что запрещено во время противопожарного режима. Нарушителям грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Пятеро нарушителей выявлены на территории Кировграда. Они сжигали сухую траву рядом со строениями. Они также будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа.