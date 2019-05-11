Сотрудники МЧС в Свердловской области вышли на противопожарные рейды
Вчера, 21:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В майские праздники сотрудники МЧС Свердловской области проводят рейды и штрафуют нарушителей противопожарного режима, пишет Е1.
В Первоуральске на территории частного сектора местные жители сжигали сухие ветки, что запрещено во время противопожарного режима. Нарушителям грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Пятеро нарушителей выявлены на территории Кировграда. Они сжигали сухую траву рядом со строениями. Они также будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа.
Также сотрудники МЧС патрулируют лесопарковые зоны. С населением ведутся профилактические беседы.
Напомним, что 12-13 мая на территории региона объявлено предупреждение о пожарной опасности. В период с 10 по 14 мая ограничен въезд автомобилей в лес. С апреля на территории региона действует запрет на сжигание сухой травы и мусора.
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