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Сотрудники МЧС в Свердловской области вышли на противопожарные рейды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Сотрудники МЧС в Свердловской области вышли на противопожарные рейды

Вчера, 21:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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