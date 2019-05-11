В Нижнем Тагиле к середине рабочей недели похолодает

В понедельник, 13 мая, еще продержится жара. Синоптики обещают +25 градусов днем и +12 градусов в ночные часы.

Во вторник, 14 мая, уже станет прохладнее. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в ночные часы синоптики обещают +5 градусов. Не исключены осадки в виде дождя.