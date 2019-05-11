В Нижнем Тагиле к середине рабочей недели похолодает
Вчера, 20:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Похолодание, по данным Гисметео, ожидает тагильчан в середине рабочей недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 13 мая, еще продержится жара. Синоптики обещают +25 градусов днем и +12 градусов в ночные часы.
Во вторник, 14 мая, уже станет прохладнее. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в ночные часы синоптики обещают +5 градусов. Не исключены осадки в виде дождя.
В среду днем ожидается не более +10 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Пасмурно. Ветер — до 12 метров в секунду.
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