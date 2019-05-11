В Свердловской области зафиксирована аномальная активность клещей

С начала сезона в Свердловской области от клещей уже пострадали 2,6 тысячи человек. Около тысячи пострадавших проживают в Екатеринбурге. Половина обратившихся за помощью - несовершеннолетние.

В Екатеринбурге работает лаборатория, занимающаяся исследованием клещей, снятых с горожан. За сутки сотрудники лаборатории могут исследовать до 500 особей.

Во всех городах региона проводится акарицидная обработка парков, скверов, территорий образовательных учреждений. Однако принятые меры не способны полностью обезопасить горожан. Как сообщают эксперты, клещи могут перемещаться на животных.