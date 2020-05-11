На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле зафиксировано 55 случаев коронавируса
Сегодня, 17:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На карте Роспотребнадзора отмечено 55 случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Судя по карте, в городе три новых случая зафиксировано на улице Ермака, пять случаев на Старателе, один случай на Вагонке, один случай на Тагилстрое, по одному случаю — на улице Газетной, Красноармейской и Дружинина.
Вчера на карте было отмечено 43 случая заболевания. Сегодня в Нижнем Тагиле, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших — 47 человек.
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