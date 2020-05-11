В Нижнем Тагиле появится станция контроля за загрязнением воздуха

Модульное здание станции будет стоить 7 млн рублей. По условиям контракта, оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Подрядчик должен доставить в Нижний Тагил модуль для размещения измерительных приборов и оборудования станции. Кроме того, для измерения концентрации вредных веществ в воздухе предприятие привезет газоанализаторы оксида углерода и азота, диоксида азота, аммиака и серы. Также для ведения работы по анализу загрязнения воздуха необходимо обеспечить доставку хроматографического анализатора, систему отбора проб и приёма, обработки данных для измерительных приборов.