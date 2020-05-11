В Нижнем Тагиле появится станция контроля за загрязнением воздуха
Сегодня, 19:45Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижний Тагил из Санкт-Петербурга доставят станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха стоимостью 7 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам проведения аукциона, конкурс выиграло АО «ОПТЭК» из Санкт-Петербурга. Компания единственная подала заявку на участие в торгах.
Модульное здание станции будет стоить 7 млн рублей. По условиям контракта, оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Подрядчик должен доставить в Нижний Тагил модуль для размещения измерительных приборов и оборудования станции. Кроме того, для измерения концентрации вредных веществ в воздухе предприятие привезет газоанализаторы оксида углерода и азота, диоксида азота, аммиака и серы. Также для ведения работы по анализу загрязнения воздуха необходимо обеспечить доставку хроматографического анализатора, систему отбора проб и приёма, обработки данных для измерительных приборов.
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