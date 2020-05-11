В Нижнем Тагиле за последние сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16 человек
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В НИжнем Тагиле за сутки было подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число заболевших в городе выросло до 48 человек.
Кроме Нижнего Тагила, новые случаи зафиксированы еще в 20 городах региона.
Количество выздоровевших на данный момент составляет 13 человек. Летальных случаев в городе не зарегистрировано.
В Свердловской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет 1952 человека.
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