В Нижнем Тагиле за последние сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16 человек

Общее число заболевших в городе выросло до 48 человек.

Кроме Нижнего Тагила, новые случаи зафиксированы еще в 20 городах региона.

Количество выздоровевших на данный момент составляет 13 человек. Летальных случаев в городе не зарегистрировано.