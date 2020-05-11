В России за сутки зарегистрировано более 11,4 случаев заражения коронавирусом

Среди новых заболевших у 5417 болезнь протекает без выраженных симптомов.

В общей сложности число зараженных составляет 221 344 случая.

За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5495 человек. Всего вылечились 39 801 человек.

Кроме того, зарегистрировано 94 новых летальных случая. Общее количество скончавшихся за время пандемии составляет 2009 пациентов.