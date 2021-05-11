Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область

Стоит отметить, что в период с 10 по 11 мая в Свердловской области было выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19. В общей сложности сначала пандемии зарегистрировано 87 305 случаев, умерли 3 209 пациентов, 9 из них — за минувшие сутки.