Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область

На средний Урал доставили еще 28,9 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает региональный оперативный штаб.
По данным на 5 мая в регионе первым компонентом вакцины привито более 408 тысяч человек. Завершили вакцинацию 294 тысячи свердловчан.
На сегодняшний день в муниципалитетах области работает 145 прививочных кабинетов, а также 29 мобильных пунктов. Кроме того, 30 бригад медиков выезжают в отдаленные населенные пункты региона, чтобы поставить прививку всем желающим.
Стоит отметить, что в период с 10 по 11 мая в Свердловской области было выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19. В общей сложности сначала пандемии зарегистрировано 87 305 случаев, умерли 3 209 пациентов, 9 из них — за минувшие сутки.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что от COVID-19 привились уже свыше 21,5 миллиона жителей России. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.