Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область

Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область
Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область
Сегодня, 14:45Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Крупная партия вакцины «Спутник V» — почти 30 тысяч доз поступила в Свердловскую область и распределена по больницам.

На средний Урал доставили еще 28,9 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на 5 мая в регионе первым компонентом вакцины привито более 408 тысяч человек. Завершили вакцинацию 294 тысячи свердловчан.

На сегодняшний день в муниципалитетах области работает 145 прививочных кабинетов, а также 29 мобильных пунктов. Кроме того, 30 бригад медиков выезжают в отдаленные населенные пункты региона, чтобы поставить прививку всем желающим.

Стоит отметить, что в период с 10 по 11 мая в Свердловской области было выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19. В общей сложности сначала пандемии зарегистрировано 87 305 случаев, умерли 3 209 пациентов, 9 из них — за минувшие сутки.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что от COVID-19 привились уже свыше 21,5 миллиона жителей России. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Материалы по теме:
Свердловская областьздоровьеобществовакцинациякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы