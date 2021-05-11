Павел Креков: почти у половины жителей Свердловской области есть антитела к COVID-19

Примерно у 40% жителей Свердловской области есть антитела к COVID-19. Об этом после заседания оперштаба заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, количество вакцинированных граждан увеличивается. Таким образом, на текущей неделе была достигнута планка в 500 тысяч привитых первым компонентом вакцины. Также, если добавить переболевших граждан, получится, что 40% жителей области имеют антитела, сообщает Е1. Это существенно ограничивает возможность распространения вируса, хотя это, конечно, не те 60%, к которым нужно стремиться,подчеркнул Павел Креков. Также он сказал, что примерно 100 тысяч человек в регионе стоят в очереди на вакцинацию. Каждый день еще 10–15 тысяч граждан добавляется в запись. Напомним, 11 мая стало известно, что в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник V» — почти 30 тысяч доз. Она уже распределена по больницам. Крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область

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