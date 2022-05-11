20 дней в апреле воздух в Нижнем Тагиле был с превышением выбросов

Главным загрязнителем в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится почти 60% всех выбросов в воздух от общего объема. Это примерно 65-70 тысяч тонн в год. Например, предприятие выбрасывает в год около 73 тонн сероводорода, и в конце января 2022 года во время смога, накрывшего город, пост УГМС зафиксировал превышение вещества до 20 ПДК. Проверка Росприроднадзора показала, что именно ЕВРАЗ НТМК стал источником выбросов сероводорода с таким высоким превышением.