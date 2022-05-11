20 дней в апреле воздух в Нижнем Тагиле был с превышением выбросов

Чаще всего в воздухе норму превышал сероводород — 13 дней, а концентрация вещества достигала 5,6 ПДК. Формальдегид — шесть дней, максимальная ПДК вещества составляла 1,6 ПДК. Также шесть дней газоанализатор редакции ловил диоксид азота до 4,5 ПДК. И один день в воздухе превышал озон — до 1,1 ПДК.
Чаще всего превышение загрязняющих веществ фиксировались в центре Нижнего Тагила возле железнодорожного вокзала — 12 раз. На Тагилстрое — девять раз, Сухоложском поселке — шесть раз и Вагонке — два раза.
Ранее, в марте этого года, уровень загрязнения в городе снова поднялся до «очень высокого». По данным УГМС, веществами с самым большим превышением были сероводород — 10,1 ПДК на Красном Камне и бенз(а)пирен — также 10,1 ПДК на Сухоложском поселке.
Главным загрязнителем в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится почти 60% всех выбросов в воздух от общего объема. Это примерно 65-70 тысяч тонн в год. Например, предприятие выбрасывает в год около 73 тонн сероводорода, и в конце января 2022 года во время смога, накрывшего город, пост УГМС зафиксировал превышение вещества до 20 ПДК. Проверка Росприроднадзора показала, что именно ЕВРАЗ НТМК стал источником выбросов сероводорода с таким высоким превышением.