Грязный воздух и наказание за батарейки. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле

Два дня газоанализатор фиксировал превышение сероводорода в воздухе, прокуратура нашла нарушения при хранении батареек для утилизации в ТЦ «Лента», а в Черноисточинске канализация стекает прямо в местную реку. Об этих и других экологических событиях недели, читайте на TagilCity.ru.

Два раза ловил сероводород газоанализатор TagilCity.ru на прошедшей неделе. 2 и 4 мая во время замеров на привокзальной площади превышение вещества составляло в 2,5 раза. При этом посты мониторинга воздуха УГМС в период со 2 по 5 мая ни разу не ловили выбросов в воздухе. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет. Превышение сероводорода в 2,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 мая А в марте этого года уровень загрязнения в городе снова поднялся до «очень высокого». По данным УГМС, веществами с самым большим превышением были сероводород — 10,1 ПДК на Красном Камне и бенз(а)пирен — также 10,1 ПДК на Сухоложском поселке. Кроме того, посты фиксировали формальдегид до 1,9 ПДК, бензол до 1,3 ПДК, этилбензол до 4,7 ПДК и озон до 1,1 ПДК. Чиновники признали очень высоким уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле Стоки из канализации от многоквартирного дома в поселке Черноисточинск стекают прямо в местную реку Исток. Местные жители рассказывают, что проблема существует уже несколько лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Фекальный ручей протекает рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Общественник Рамиль Хакимов сообщил, что в 2021 году глава Горноуральского округа Дмитрий Летников провел совещание по данному вопросу и поставил перед подчиненными задачу решить его. Однако на сегодняшний день зловонные стоки продолжают стекать в реку. Канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает прямо в местную реку В истории с сотнями разбросанных батареек за ТЦ «Лента» разбиралась природоохранная прокуратура. Оказалось, что украденные подростками батарейки хранились неправильно — на открытой территории торгового центра, а не на закрытых складах. Кроме того, факт кражи более двух недель оставался без внимания сотрудников ТЦ. В настоящее время свалка батареек ликвидирована, а торговому центру и компании «Альтер ЭКО», занимающейся утилизацией, из-за нарушений прокуратура вынесла представление. Прокуратура выявила нарушение по хранению батареек в ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле Почти миллион рублей заплатит НТЗМК за причинение вреда окружающей среде в результате добычи подземных вод без лицензии. В 2019 году предприятие незаконно брало воду из четырех артезианских скважин. Информация об этом поступила в Росприроднадзор, однако добровольно возмещать ущерб НТЗМК возмещать не стал. Тогда ведомство обратилось в суд, который в результате удовлетворил исковые требования. За добычу подземных вод без лицензии тагильский НТЗМК заплатит 921,5 тысячи

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