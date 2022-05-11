Названа причина смога в Свердловской области

Названа причина смога в Свердловской области
Названа причина смога в Свердловской области
Сегодня, 12:00Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В Свердловской области наблюдается смог из-за пожара в Березовском городском округе.

Названа причина смога в Свердловской области. Её озвучили спасатели МЧС.

Причина - природный пожар в Березовском городском округе. Его уже локализовали. Последствия возгорания ликвидируют 25 человек.

Спасатели напоминают, что санитарные врачи советуют местным жителям в период смога меньше гулять, стараться не открывать окна, не курить, не носить контактные линзы и пить больше воды.

По данным на утро 11 мая площадь лесных пожаров в регионе составляет 1500 га. Свердловская область расположилась на пятой строчке по площади возгораний в РФ.

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ЭкологияНовости УрФО
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