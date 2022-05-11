Названа причина смога в Свердловской области. Её озвучили спасатели МЧС.
Причина - природный пожар в Березовском городском округе. Его уже локализовали. Последствия возгорания ликвидируют 25 человек.
Спасатели напоминают, что санитарные врачи советуют местным жителям в период смога меньше гулять, стараться не открывать окна, не курить, не носить контактные линзы и пить больше воды.
По данным на утро 11 мая площадь лесных пожаров в регионе составляет 1500 га. Свердловская область расположилась на пятой строчке по площади возгораний в РФ.