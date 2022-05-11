Обработка от клещей началась в парках и скверах Нижнего Тагила

Обработка от клещей началась в парках и скверах Нижнего Тагила
Обработка от клещей началась в парках и скверах Нижнего Тагила
Сегодня, 15:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Подрядные организации начали проводить акарицидную обработку в парках и скверах Нижнего Тагила.

В частности, 7 мая были проведены работы в Пионерском сквере. Соответствующие объявления развешаны на деревьях по всей территории, сообщил подписчик редакции TagilCity.ru.

Фото:TagilCity.ru

В парке «Народный» и в сквере за ДК «Юбилейный» таких объявлений пока не было. Хозяева собак жалуются, что животные приходят домой с прогулки с клещами, рассказала другая тагильчанка.

Напомним, после акарицидной обработки людям рекомендовано в течение трех дней воздержаться от посещения территорий. Кладбище на Вагонке в Нижнем Тагиле было обработано от клещей 8 мая. Работы в остальных общественных местах проведут при соответствующих погодных условиях.

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