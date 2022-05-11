Задымление и запах гари сохраняется на территории всего Нижнего Тагила

Утром 11 мая смог не рассеялся. В воздухе также сохраняется дым, ощущается запах гари.
В течение всего дня, по данным синоптиков, в городе ожидаются дожди и пасмурная погода. Температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, а порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. Однако периодически будет наблюдаться штиль.
По данным Уральского гидрометцентра, сегодня на территории Свердловской области сохраняется высокий и чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
Напомним, накануне жители Нижнего Тагила сообщили о задымлении и запахе гари во всех районах города. Люди сообщают о заложенности носа, одышке и кашле из-за погодных условий. Причиной, вероятно, являются лесные пожары, которые бушуют на территории Свердловской области. Смог наблюдается и в других городах, в частности, в Екатеринбурге.
В связи с этим Роспотребнадзор выпустил предупреждение. Санврачи рекомендовали свердловчанам не находиться долго на улице, особенно утром, не открывать окна, проводить влажную уборку, не пользоваться контактными линзами, больше пить, отказаться от курения, а также при появлении любых признаков одышки, кашля, бессонницы и других симптомов обращаться к врачу.