Задымление и запах гари сохраняется на территории всего Нижнего Тагила

В связи с этим Роспотребнадзор выпустил предупреждение. Санврачи рекомендовали свердловчанам не находиться долго на улице, особенно утром, не открывать окна, проводить влажную уборку, не пользоваться контактными линзами, больше пить, отказаться от курения, а также при появлении любых признаков одышки, кашля, бессонницы и других симптомов обращаться к врачу.