Шесть щенков были спасены из глубокой ямы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
11 июня 2016, 10:35Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле Спасатели смогли вызволить щенков и вернуть их к маме.
Сюжеты: Нижний Тагил
На этой неделе проходивший по пустырю мужчина услышал жалобный визг щенков. Идя на звук, он подошел к яме. Увидев, что самостоятельно достать щенков не сможет, он позвонил в службу спасения.
Прибывшие на место спасатели убрали камень, мешавший выходу, и спустились в яму, в которой находились щенки. Там они обнаружили 6 щенков, которые не могли выбраться наружу самостоятельно. Спустившись в металлический кессон, спасатели подняли щенков. Там их ждала мама, все это время наблюдавшая неподалеку за всей операцией по спасению своего потомства.
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