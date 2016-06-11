Шесть щенков были спасены из глубокой ямы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На этой неделе проходивший по пустырю мужчина услышал жалобный визг щенков. Идя на звук, он подошел к яме. Увидев, что самостоятельно достать щенков не сможет, он позвонил в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели убрали камень, мешавший выходу, и спустились в яму, в которой находились щенки. Там они обнаружили 6 щенков, которые не могли выбраться наружу самостоятельно. Спустившись в металлический кессон, спасатели подняли щенков. Там их ждала мама, все это время наблюдавшая неподалеку за всей операцией по спасению своего потомства.