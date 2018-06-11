Гроза с градом прошла на ГГМ в Нижнем Тагиле 11 июня (ВИДЕО)
11 июня, 10:25Здоровье и экология
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Сегодня, 11 июня, на Гальянке в Нижнем Тагиле прошла гроза с градом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщила жительница Нижнего Тагила, на Гальянке 11 июня около 10.00 прошла гроза с градом.
Пришло с юга. Была гроза с градом. Почти без дождя рассказала жительница Гальянки.
На фотографиях видно, что весь двор и стоящие там автомобили засыпаны градом.
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