Гроза с градом прошла на ГГМ в Нижнем Тагиле 11 июня (ВИДЕО)

Как сообщила жительница Нижнего Тагила, на Гальянке 11 июня около 10.00 прошла гроза с градом.

Пришло с юга. Была гроза с градом. Почти без дождя рассказала жительница Гальянки.

На фотографиях видно, что весь двор и стоящие там автомобили засыпаны градом.