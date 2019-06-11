В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали пять тысяч человек

Показатель соответствует средним данным последних лет. Среди пострадавших 3,7 тысячи детей. В столице Урала за помощью обратились 7,4 тысячи человек, среди них тысяча детей. С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 97 человек. Диагноз лабораторно подтвержден у шести обратившихся, трое из них несовершеннолетние. С диагнозом «боррелиоз» в больницы доставлены 178 человек, диагноз подтвердился у 50 пациентов, в том числе у 16 детей.