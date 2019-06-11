В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали пять тысяч человек
Сегодня, 15:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 10 июня 2019 года от укусов клещей в Свердловской области пострадали 20 тысяч человек, что на пять тысяч больше, чем на позапрошлой неделе, сообщает Роспотребнадзор.
Показатель соответствует средним данным последних лет. Среди пострадавших 3,7 тысячи детей. В столице Урала за помощью обратились 7,4 тысячи человек, среди них тысяча детей. С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 97 человек. Диагноз лабораторно подтвержден у шести обратившихся, трое из них несовершеннолетние. С диагнозом «боррелиоз» в больницы доставлены 178 человек, диагноз подтвердился у 50 пациентов, в том числе у 16 детей.
Наибольшая активность клещей замечена в Рефтинском, Пышминском и Асбестовском ГО.
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