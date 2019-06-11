В Свердловской области заводы сократили выбросы загрязняющих веществ на 83 тыс. тонн
Минприроды Свердловской области озвучило данные экологического мониторинга выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за прошедший год, сообщает региональный департамент информполитики. Лидером по снижению стала Рефтинская ГРЭС.
По информации экологов, Рефтинская ГРЭС сократила выбросы в атмосферу на 33 тыс. тонн. НТМК стал выбрасывать на 7,7 тыс. тонн меньше загрязняющих веществ, ВГОК — на 8 тыс. тонн, показатели выбросов Серовской ГРЭС сократились на 6 тыс. Пелымское, Ивдельское и Карпинское линейные производственные управления магистральных газопроводов «Газпрома» в сумме снизили выбросы на 17,2 тыс. тонн.
Снижение показателей выбросов в атмосферу вредных веществ стало возможным благодаря тому, что на предприятиях прошло техническое перевооружение и модернизация оборудования, на которые затратили 1,3 млрд рублей.
Напомним, что на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме было подписано соглашение между областными властями и руководством ЕВРАЗа, согласно которому в Нижнем Тагиле будет предпринят ряд мер для снижения вредных выбросов в атмосферу. Для этого будет выделено более 6,3 млрд рублей до 2024 года.