В Свердловской области заводы сократили выбросы загрязняющих веществ на 83 тыс. тонн

По информации экологов, Рефтинская ГРЭС сократила выбросы в атмосферу на 33 тыс. тонн. НТМК стал выбрасывать на 7,7 тыс. тонн меньше загрязняющих веществ, ВГОК — на 8 тыс. тонн, показатели выбросов Серовской ГРЭС сократились на 6 тыс. Пелымское, Ивдельское и Карпинское линейные производственные управления магистральных газопроводов «Газпрома» в сумме снизили выбросы на 17,2 тыс. тонн.

Снижение показателей выбросов в атмосферу вредных веществ стало возможным благодаря тому, что на предприятиях прошло техническое перевооружение и модернизация оборудования, на которые затратили 1,3 млрд рублей.