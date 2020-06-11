Дзержинский суд Нижнего Тагила закрыли на санобработку из-за коронавируса
Сегодня, 20:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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У одного из работников районного суда в Нижнем Тагиле обнаружен коронавирус, сообщил источник TagilCity.ru в учреждении.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Введены ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. Ограничены приёмы посетителей, почта принимается только бесконтактным путем. Рассмотрение дел отложено. На данный момент рассматриваются только безотлагательные дела,рассказали TagilCity.ru в суде.
По информации собеседника издания, противоэпидемиологические мероприятия проводятся и в мировом суде Вагонки — несколько сотрудников последнего контактировали с инфицированным работником райсуда. Рассмотрение части дел перенесли на неопределённый срок. Количество служителей Фемиды, контактировавших с инфицированным, не уточняется.
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