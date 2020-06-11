Евгений Куйвашев озвучил стоимость препарата «Авифавир» для лечения коронавируса
Сегодня, 09:26Здоровье и экологияФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что власти планируют закупить для Свердловской области препарат «Авифавир», а также назвал его стоимость.
Сюжеты: Коронавирус
По словам главы региона, одна упаковка препарата стоит 22 тысячи рублей, тогда как одному пациенту необходимо две таких упаковки. При этом, несмотря на высокую стоимость закупка все равно планируется. Куйвашев отмечает, что власти ждут квоту от Минздрава России на покупку лекарства.
«Авифавир» стал первым отечественным препаратом для лечения COIVID-19 одобренным Министреством здравоохранения. Он включен в госреестр.
Отмечается, что применение лекарственного препарата может осуществляться только в условиях стационарного лечения.
Напомним, всего в России был зарегистрирован еще один препарат, предназначенный для лечения осложнений коронавируса. Он называется «Левилимаб».
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