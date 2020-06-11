Евгений Куйвашев озвучил стоимость препарата «Авифавир» для лечения коронавируса

По словам главы региона, одна упаковка препарата стоит 22 тысячи рублей, тогда как одному пациенту необходимо две таких упаковки. При этом, несмотря на высокую стоимость закупка все равно планируется. Куйвашев отмечает, что власти ждут квоту от Минздрава России на покупку лекарства.

«Авифавир» стал первым отечественным препаратом для лечения COIVID-19 одобренным Министреством здравоохранения. Он включен в госреестр.

Отмечается, что применение лекарственного препарата может осуществляться только в условиях стационарного лечения.