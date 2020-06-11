После оранжевого облака в Нижнем Тагиле УГМС не нашла превышения загрязнения воздуха
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: предоставлено Андреем Волеговым
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По последним данным, опубликованным на сайте ФБГУ «Уральское УГМС», в Нижнем Тагиле не зафиксировано превышения загрязняющих веществ в воздухе.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Свежие данные предоставлены за 8-9 и 9–10 июня. Согласно им, превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в тагильском воздухе не обнаружено.
Между тем, жители города уже несколько дней, начиная с 8 июня, жалуются на оранжевые облака из выбросов и неприятный запах.
В Нижнем Тагиле Росгидромет не фиксирует превышений, несмотря на облако из выбросов
По предоставленной информации последнее превышение было зафиксировано 4 июня. Так, с 4 по 5 июня в воздухе был зафиксирован низкий уровень загрязнения, определяющийся максимальной концентрацией формальдегида в 1,1 ПДК.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей