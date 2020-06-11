После оранжевого облака в Нижнем Тагиле УГМС не нашла превышения загрязнения воздуха

Свежие данные предоставлены за 8-9 и 9–10 июня. Согласно им, превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в тагильском воздухе не обнаружено.

Между тем, жители города уже несколько дней, начиная с 8 июня, жалуются на оранжевые облака из выбросов и неприятный запах.

В Нижнем Тагиле Росгидромет не фиксирует превышений, несмотря на облако из выбросов