В больницы Екатеринбурга доставили первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир»
Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург привезли первую партию «Авифавира» — препарата для лечения коронавируса. Разгрузка партии прошла ночью в аэропорту Кольцово, сообщает телеканал «Россия».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Лекарство уже начало поступать в клиники уральской столицы. По словам главного врача ЦГКБ № 24 Алексея Малинкина, им в больницу привезли 150 упаковок препарата.
На лечeние одного пациeнта требуeтся двe упакoвки, так что этого хвaтит на 75 пациeнтов. Как только препaрат пoявится на рынке, мы продoлжим приобрeтение,отметил Малинкин.
«Авифaвир» стал пeрвым отечественным препaратом для лeчения COIVID-19, которое одобрило Министeрство здравоoхранения и включило в госреестр.
Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал стоимость «Авифавира». По его словам, цена одной упаковки 22 тысячи рублей. На закупку препарата запрошена квота от российского минздрава.
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