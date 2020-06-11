В Нижнем Тагиле общее число заболевших коронавирусом достигло почти 350 человек

В Свердловской области число заболевших за сутки составило 312 человек. В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 8506 пациентов. Кроме того, не зарегистрировано за сутки ни одного летального случая в регионе. Так, общее количество скончавшихся составляет 48 человек.