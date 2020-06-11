В Нижнем Тагиле общее число заболевших коронавирусом достигло почти 350 человек
Сегодня, 13:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки с 10 по 11 июня было подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В общей сложности инфекция была подтверждена у 343 человек.
В Свердловской области число заболевших за сутки составило 312 человек. В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 8506 пациентов. Кроме того, не зарегистрировано за сутки ни одного летального случая в регионе. Так, общее количество скончавшихся составляет 48 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей