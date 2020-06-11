В России выздоровело больше половины заболевших коронавирусом

Общее количество заболевших за все время пандемии составило 502 436 человек.

При этом вылечились от заболевания 261 150 пациентов, что составляет более половины от всех случаев заражения. Из них 8367 пациентов выписаны по выздоровлению из больниц за последние сутки.

Кроме того, подтверждено 174 новых летальных случаев, из них ни одного в Свердловской области. Общее количество скончавшихся от инфекции составляет 6532 человека.