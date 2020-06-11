В Свердловской области за сутки снова подтверждено больше 300 случаев COVID-19
В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено 312 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Большинство случаев подтверждено в Екатеринбурге. там число заболевших за сутки увеличилось на 190 человек, а остальные пациенты находятся в 23 населенных пунктах региона. Отмечается, что заболевание также подтверждено у одного жителя другого региона.
Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 8506 человек.
При этом выписано из больниц по выздоровлению за сутки 148 пациентов, а в общей сложности от инфекции в регионе вылечилось 3790 человек.
Отмечается, что 80 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом 73 пациента находятся в реанимации, из них 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, у 635 пациентов состояние расценивается как средней тяжести.
За последние сутки не было зарегистрировано ни одного летального случая. Общее число скончавшихся от коронавируса в Свердловской области составляет 48 человек.
В России за сутки число заболевших увеличилось на 8779 человек, а в общей сложности заразились инфекцией 502 436 человек.