150 млн собрано на укол малышу со СМА из Екатеринбурга

150 млн собрано на укол малышу со СМА из Екатеринбурга
150 млн собрано на укол малышу со СМА из Екатеринбурга
Сегодня, 13:48Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Закончен сбор средств на лечение Саши Лабутина со СМА из Екатеринбурга. На спасительный укол необходимо 150 миллионов рублей.

Для лечения мальчика, корой болен спинальной мышечной атрофией, необходим укол препарата «Золгенсма». На сегодняшний день это самое дорогое лекарство в мире, однако достаточно одной инъекции на всю жизнь. «Золгенсму», скорее всего доставят прямо в Екатеринбург.

Это давний сбор. Мы не могли им серьезно заняться, потому что работали по Мише Бахтину, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Напомним, в феврале укол «Золгенсмы» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга. Миша на лечение был отправлен в Москву и уже в марте вернулся домой. Его отец рассказал, что все прошло по плану.

Сюжеты:
Екатеринбург
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