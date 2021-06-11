Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге

Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге
Отменить стройку мусорного полигона планируется в Екатеринбурге
Сегодня, 21:07Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
«Спецавтобаза», планировавшая строить мусорный полигон «Екатеринбург-Север» возле Березовского, не исключила возможность отказаться от идеи. Об этом заявила директор регоператора Наталья Зубова.

По ее словам, предприятие может отказаться выполнять проект, если в территориальную схему будут внесены изменения.

Если останется в этом потребность, то, возможно, будем строить. Если будут приняты другие решения, и они будут отражены в территориальной схеме, то будут реализованы другие решения,подчеркнула Наталья Зубова.

Она не уточнила, по каким именно причинам предприятие готово отказаться от проекта. Однако замминистр ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов заявил, что в министерстве не было принято решение об отмене строительства полигона, сообщает Ура.ру. На данный момент мусор Екатеринбурга свозится на полигон «Северный», который в скором времени будет закрыт.

Напомним, в мае стало известно, что незаконный полигон ТБО нанес природе 1 миллиард рублей ущерба. Разрешение на использование земли выдали неустановленные чиновники Нижнесергинского муниципального района. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
мусорвывоз мусораполигонстроительсвоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы