Такого не было с февраля: более 12 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки - в период с 10 по 11 июня в России зарегистрировано свыше 12 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. В Свердловской инфекция подтвердилась у еще 121 человека.

За сутки в России подтвердилось 12 505 случаев COVID-19 в 84 регионах Больше всего заболевших в Москве — 5 853, Санкт-Петербурге — 863 и Московской области — 837. Таким образом, коронавирус был выявлен у 5 180 454 человек. В Свердловской области в период с 10 по 11 июня инфекция лабораторно подтвердилась у 121 жителя региона. Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 58. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Арамильского, Белоярского городских округов, Березовского, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Тавдинского городского округа. Отмечается, что 276 пациентов находится в тяжелом состоянии, 144 из них - в реанимации, а 112 подключены к аппаратам ИВЛ. Более 84,3 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области за минувшие сутки из больниц выписано 123 человека, всего от коронавируса выздоровело 84 346 пациентов. По стране за сутки из медучреждений выписано 10 188 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 782 183 жителя страны. Двеннадцать случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале за сутки Всего от инфекции скончались 3 558 свердловчан. В России общее число летальных случаев достигло 125 674 человека, из них 396 случаев зафиксировано за прошедшие сутки.

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