Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе

Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе
Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе
Сегодня, 15:04Здоровье и экологияЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Высокий и очень высокий уровень пыльцы березы прогнозируют синоптики в середине следующей недели в Нижнем Тагиле.

Аллергикам следует быть осторожнее и применять средства индивидуальной защиты. Опасной считается уже высокая концентрация, то есть от трех баллов по пятибалльной шкале. Именно такой уровень ожидается в среду, 15 июня.

16 и 17 июня, в четверг и пятницу, специалисты Гисметео прогнозируют очень высокий уровень пыльцы березы.

Фото:скриншот сайта Гисметео

Напомним, аллерголог-иммунолог детской городской больницы дал рекомендации тагильчанам, как лучше защититься от аллергии в период цветения растений. В это время у чувствительных людей могут появляться кашель, чихание и слезоточивость, а у некоторых поднимается температура.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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