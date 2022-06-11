Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе

Напомним, аллерголог-иммунолог детской городской больницы дал рекомендации тагильчанам, как лучше защититься от аллергии в период цветения растений. В это время у чувствительных людей могут появляться кашель, чихание и слезоточивость, а у некоторых поднимается температура.