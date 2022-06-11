Очень высокий уровень пыльцы березы ожидается в Тагиле на следующей неделе

Аллергикам следует быть осторожнее и применять средства индивидуальной защиты. Опасной считается уже высокая концентрация, то есть от трех баллов по пятибалльной шкале. Именно такой уровень ожидается в среду, 15 июня.
16 и 17 июня, в четверг и пятницу, специалисты Гисметео прогнозируют очень высокий уровень пыльцы березы.
Напомним, аллерголог-иммунолог детской городской больницы дал рекомендации тагильчанам, как лучше защититься от аллергии в период цветения растений. В это время у чувствительных людей могут появляться кашель, чихание и слезоточивость, а у некоторых поднимается температура.